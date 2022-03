Peru naar play-offs, door Colombia en Chili voor te blijven in de kwalificatie

Peru mag zich via een achterdeurtje nog proberen te plaatsen voor het WK voetbal. Met de oude bekenden Renato Tapia en Sergio Peña binnen de lijnen werd door een zege op Paraguay (2-0) het hoger aangeschreven Colombia op afstand gehouden.

Peru wist dat het bij een zege de vijfde plaats zou veiligstellen. De ervaren rotten Gianluca Lapadula en Yoshimar Yotun zorgden in de eerste helft voor de doelpunten.

Vanuit de Keuken Kampioen Divisie hoopt ook Miguel Araujo zijn steentje bij te dragen aan de uiteindelijke kwalificatie van zijn land, maar de verdediger van FC Emmen moest de laatste speelronden door een coronabesmetting aan zich voorbij laten gaan. Wel verschenen dus Peña (ex-Emmen) en Tapia (ex-Twente, -Feyenoord en -Willem II) aan de aftrap.

En over oudgedienden gesproken: de 37-jarige Jefferson Farfán (ex-PSV) ontbrak vanwege knieklachten.

Sinisterra wint met Colombia

Achtervolger Colombia, met Feyenoorder Luis Sinisterra in de aanval, kocht achteraf niets voor zijn uitzege op Venezuela. Ook Chili had nog een kansje, maar de winnaar van de Copa América in 2015 en 2016 ging mede door een omhaal van Luis Suárez in de slotfase onderuit tegen Uruguay (0-2).