Wekdienst 30/3: Astronaut VS keert na bijna jaar terug uit ruimte • Installaties gemeenteraden

Wat heb je gemist?

De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russische onderhandelaars enkele positieve signalen hebben afgegeven, maar hij waarschuwde ook dat Rusland niet te vertrouwen is. "Deze woorden komen van vertegenwoordigers van een land dat doorgaat met de strijd om ons te vernietigen", zei hij in een videoboodschap.

Zelensky reageert dus voorzichtig positief op de Russische uitspraken. Hij zei dat Oekraïne doorgaat met de onderhandelingen met Rusland, maar dat er geen concessies zullen worden gedaan over de soevereiniteit en territoriale integriteit van zijn land.

Ander nieuws uit de nacht:

'Ergste voedselcrisis sinds Tweede Wereldoorlog': de oorlog in Oekraïne heeft een catastrofaal effect op de wereldwijde voedselvoorziening die "erger is dan alles wat we hebben gezien sinds de Tweede Wereldoorlog". Dat heeft de baas van het Wereldvoedselprogramma van de VN, David Beasley, gezegd in de VN-veiligheidsraad.

Wapenstilstand in Jemen afgewezen door rebellen: Saudi-Arabië heeft een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd in Jemen. De Houthi-rebellen, tegen wie een coalitie onder Saudische leiding al jaren strijdt, hebben het voorstel afgewezen. Een bestand heeft volgens hen geen zin zolang de havens en vliegvelden zijn afgegrendeld.

Opbrengt Brits benefietconcert voor Oekraïne ruim 14 miljoen euro: in de show zaten sterren als Ed Sheeran, Nile Rodgers, Emeli Sandé en Snow Patrol. De opbrengst gaat naar samenwerkende Britse hulporganisaties die actief zijn in het land waar momenteel oorlog woedt.

En dan nog even dit:

Een in Nederland gebouwd jacht van 52 meter is in Groot-Brittannië aan de ketting gelegd. Volgens het ministerie van Transport heeft diepgaand onderzoek aangetoond dat het vorig jaar door Royal Huisman gebouwde schip van een rijke vriend van president Poetin is. "We willen absoluut niet dat deze oligarchen profiteren van hun nauwe banden met Poetin", zegt minister Grant Shapps.