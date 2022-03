Saudische wapenstilstand in Jemen afgewezen door rebellen

Saudi-Arabië heeft een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd in Jemen. De Houthi-rebellen, tegen wie een coalitie onder Saudische leiding al jaren strijdt, hebben het voorstel afgewezen. Zolang de havens en vliegvelden zijn afgegrendeld, heeft een bestand volgens de rebellen geen zin.

Het Saudische bestand werd gisteravond laat aangekondigd. Een woordvoerder zei dat het land alles doet om de wapenstilstand te laten slagen. "We creëren een positieve omgeving tijdens de heilige maand van de ramadan, om vrede te stichten en de crisis te beëindigen."

Volgens Saudi-Arabië zou de coalitie na 05.00 uur Nederlandse tijd geen aanvallen meer uitvoeren. Hoelang het bestand moet duren is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe de coalitie reageert als Houthi-rebellen toch doorgaan met vijandigheden. Eerder aangekondigde eenzijdige wapenstilstanden hielden niet lang stand.

Lijden door blokkades

Enkele uren na de Saudische aankondiging wezen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen het bestand af. Een Houthi-functionaris noemde een wapenstilstand "betekenisloos" zolang Saudi-Arabië het vliegveld van de hoofdstad Sanaa en meerdere havens in het land blokkeert. "Want de Jemenieten lijden veel meer door de blokkade dan door de oorlog zelf."

Gisteren begon in Saudi-Arabië een internationaal overleg over de situatie in Jemen, waar sinds 2015 een burgeroorlog is. Naast Saudi-Arabië praten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten mee. De Houthi-rebellen weigeren deel te nemen, omdat het overleg in Saudi-Arabië is.

De burgeroorlog in Jemen heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost, ook door indirecte gevolgen als honger en ziekte.