Lynchen voortaan apart misdrijf in VS, ruim 120 jaar na eerste wetsvoorstel

De president noemde het gewelddadig ombrengen van zwarte Amerikanen een manier om ze te intimideren. "Lynchen was pure terreur om de leugen vast te houden dat niet iedereen in Amerika thuishoort, dat niet iedereen als gelijke wordt geboren."

Zijn moeder stond erop dat hij een open kist kreeg, zodat iedereen kon zien hoe haar zoon was toegetakeld. Tills dood wordt gezien als een van de aanleidingen voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging die in die periode ontstond.

De wet heet officieel de Emmett Till Anti-Lynching Act en is vernoemd naar de 14-jarige zwarte jongen Emmett Till. In 1955 werd hij in Mississippi ontvoerd en vermoord nadat hij naar een witte vrouw zou hebben gefloten. Twee witte mannen werden door een volledig witte jury vrijgesproken, maar later erkenden ze dat ze de jongen hadden gedood.

De Amerikaanse president Biden heeft een wet ondertekend waardoor lynchen in het strafrecht als apart misdrijf wordt bestempeld. Het eerste wetsvoorstel om lynchen als federaal haatmisdrijf te betitelen werd meer dan 120 jaar geleden al ingediend. Afgelopen maand gingen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden akkoord.

I just signed the Emmett Till Antilynching Act into law — making lynching a federal hate crime for the first time in American history.

In 1900 diende George Henry White, destijds het enige zwarte Congreslid, het eerste voorstel in voor een specifieke wet tegen lynchen. Bijna tweehonderd keer strandde het in de stemmingen van het Huis van Afgevaardigden of de Senaat. Voor het huidige wetsvoorstel was in beide parlementen wel een overgrote meerderheid.

Hardnekkig

Door de wet kunnen meerdere mensen die samen met een haatmotief iemand ombrengen of zwaar verwonden worden vervolgd voor lynchen. De maximumstraf is 30 jaar cel.

Volgens deskundigen heeft de wet vooral symbolische waarde, om stil te staan bij gruweldaden uit het verleden. Toch benadrukte president Biden dat de wet ook daadwerkelijk nodig is tegen hedendaagse vormen van racistisch terrorisme. "Rassenhaat is geen oud probleem, het is hardnekkig."