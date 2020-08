Raadslid Brunssum uit fractie gezet wegens sexting

Het Progressief Akkoord (PAK) in Brunssum heeft een van zijn raadsleden per direct geroyeerd als lid. De man is uit de partij gezet nadat het Broekland College hem als leraar had geschorst omdat hij wordt verdacht van sexting met een leerling.

Via sociale media zou hij seksueel getinte berichten naar een leerling hebben gestuurd. De leerling meldde het voorval bij de school. In een gesprek met de docent is vervolgens gebleken dat hij zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan sexting, zo staat in een brief die de schoolleiding aan ouders en leerlingen heeft verstuurd.

"Dit is onacceptabel op onze school en we hebben samen met het college van bestuur maatregelen getroffen", schrijft de schooldirectie. "De betreffende collega is per direct geschorst en zal niet meer terugkeren op school." De school heeft ook aangifte gedaan tegen de man.

Royeren

Wethouder en partijleider van PAK Servie L'Espoir zegt tegen 1Limburg geschrokken te zijn van het nieuws. "Het is zeer triest wat er is gebeurd. Vooral voor het betreffende kind." Daarom heeft de partij besloten om hem te royeren. "De signalen zijn duidelijk. We hadden ook het onderzoek kunnen afwachten, maar dan zou het de hele tijd boven de partij en de politiek blijven hangen. Dat willen we niet."

Volgens L'Espoir heeft de man beloofd zijn raadszetel op te geven. "Hij begrijpt dat hij niet kan aanblijven als raadslid", zegt hij. "Het komt bij ons wel hard aan. Maar het gaat nu ook over het moreel in de politiek. Daarom konden we niet anders."