Het was 'frustrerend en slordig' tegen Duitsland, maar 'we hebben geknokt'

"Frustrerend", "slordig" en "niet balvast". Als die termen vallen, is het duidelijk: het Nederlands elftal had een moeizame avond. Hoe frivool het spel was tegen Denemarken, zo lastig was (met name de eerste helft van) de oefeninterland tegen Duitsland. Voor rust kwam Oranje er voetballend vrijwel niet aan te pas. "De Duitsers waren erg balvast", analyseerde bondscoach Louis van Gaal na afloop. "Maar wij stonden verdedigend gezien goed en dekten goed door op het middenveld." Eén ding deed Oranje volgens Van Gaal niet goed. "Wij waren niet balvast." Bekijk hier het interview met de bondscoach na afloop:

Het attractieve voetbal dat Oranje tegen Denemarken liet zien, werd door de Duitsers in de eerste helft vakkundig de nek omgedraaid. Niet met afbraakvoetbal, maar met hoog druk zetten. Aanvallers Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Berghuis kwamen nauwelijks in het spel voor. Van Gaal snapte dat zijn spits Memphis Depay een vervelende avond had. "De jongens die normaal wel balvast zijn en de ballen moeten geven aan Memphis en Malen, dat was het probleem, maar dat kwam ook door de Duitse druk." Depay zag ook veel slordigheden, met name de eerste helft. "We kwamen er niet doorheen met de opbouw", analyseert de Oranje-spits. "Ik was niet heel erg balvast, dat moet beter." "Dan kom je nog wel tot kansen, dat is wel positief." De grootste winst voor Depay vanavond tegen de Duitsers? "We hebben geknokt." 'Half uur heel goed gespeeld' Oranje-captain Van Dijk vond het een heel fysieke wedstrijd. "Dat vraagt veel van de spelers, en de vermoeidheid slaat dan toe bij allebei de teams." Tegen deze bewegelijke Duitsers moet je veel communiceren en lopen, legde Van Dijk uit. "Vooral de tweede helft doen we dat veel beter. Ik denk dat we een half uur heel goed hebben gespeeld." Kansloos wilde Frenkie de Jong het gelijkspel van Oranje tegen Duitsland na afloop niet noemen. "Maar je werkt wel dat zij de overhand hadden de eerste helft. De eerste helft was heel frustrerend."

