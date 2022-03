Assistent Blind naar WK-loting in Qatar; Van Gaal test nog steeds positief

Louis van Gaal is vrijdag niet aanwezig bij de loting voor het WK. De bondscoach test nog steeds positief op het coronavirus en mag daarom niet in het vliegtuig naar Qatar stappen. Assistent-trainer Danny Blind neemt daarom de honneurs waar.

Oranje is ingedeeld in pot 2 en treft Qatar, België, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje of Portugal als groepshoofd. "Dat zal Qatar wel worden, want ik heb het geluk aan m'n broek hangen", zei Van Gaal.