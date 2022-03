Flyers Heerenveen winnen opnieuw BeNe-League

De ijshockeyers van Flyers Heerenveen zijn voor de tweede keer winnaar van de BeNe-League geworden. De kampioen van 2017 won het derde finaleduel met de Bulldogs uit Luik na verlenging met 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-1).

De Belgen en de Friezen stonden voor de vijfde keer in twee maanden tegenover elkaar en voor de vierde keer ging de zege naar de Flyers. De Bulldogs kwamen in eigen huis nog wel op voorsprong via Bryan Henry, maar via een compleet Finse goal kwamen de bezoekers in het derde kwart langszij: Riku Pitkanen scoorde op aangeven van Roope Nikkilä.

Diezelfde Nikillä maakte in de extra tijd na drie minuten de 2-1.