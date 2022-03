Marokko fluitend naar WK in Qatar, Kameroen via Algerije naar eindronde

De Marokkanen speelden in het eerste duel in Congo gelijk: het werd vorige week 1-1. Tarik Tissoudali, geboren Amsterdammer, verzorgde de belangrijke gelijkmaker.

Ook in Casablanca zag hij zijn naam terug op het scorebord. Tissadouli zorgde met een geplaatst schot voor 2-0, nadat Azzedine Ounahi met een prachtige knal van afstand de score had geopend.

In de tweede helft speelde Marokko de wedstrijd kalmpjes uit. Via opnieuw Ounahi en vedette Achraf Hakimi liep de ploeg uit naar 4-0. Ben Malango Ngita maakte in de slotfase een fraaie eretreffer voor de Congolezen, maar malen deden de Marokkanen daar niet om.

Waanzinnig slot voor Kameroen

Kameroen, met Ajacied André Onana in de basis, poetste een tegengoal uit de eerste wedstrijd tegen Algerije snel weg. Het bleef echter lang bij die ene goal, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

Het was RKC-verdediger Ahmed Touba die in de slotfase van die verlenging een droomdoelpunt leek te maken. Hij kopte uit een corner de 1-1 binnen.

Toch bleek dat onvoldoende: in de allerlaatste seconde van het duel schoot Karl Toko Ekambi Kameroen naar het WK.

Tunesië speelde met 0-0 gelijk tegen Mali. Door de krappe uitoverwinning van vorige week (0-1) gaan ook de Tunesiërs naar Qatar.

Eerder op de avond plaatsten ook Senegal en Ghana zich voor het WK.