Hamilton ook in België klasse apart, Verstappen houdt derde plaats vast

Verstappen moest vervolgens alle zeilen bijzetten om zich in de eerste bochten de Renault van Daniel Ricciardo van het lijf te houden. In de WK-stand staat Verstappen tweede op 47 punten (dat zijn bijna twee GP-zeges) van Hamilton

Lewis Hamilton is weer een stap dichter bij de zevende wereldtitel waarmee hij Formule 1-legende Michael Schumacher evenaart. Op zijn sloffen won de 35-jarige Brit in zijn Mercedes de Grote Prijs van België.

Voor Hamilton was het alweer de 89ste overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Wat dat betreft zit hij Schumacher ook op de hielen. De Duitser kwam in zijn loopbaan tot 91 overwinningen. "Ik voel me beter dan ooit. Het is een gek idee dat ik al 35 jaar ben", zei Hamilton na afloop.

Het was een vertrouwd beeld in België. De Mercedessen liepen met hun surplus aan vermogen gestaag weg en Verstappen was, op enige afstand, weer veruit de snelste van de rest van het veld.

Safetycar en hoop op regen

Antonio Giovinazzi en George Russell gingen na elf ronden de muur in, brachten de safetycar in stelling en leidden een serie vroege stops in. De topdrie koos de harde band, waarmee ook de brokkenpiloten de status quo aan kop niet konden doorbreken.

Ook de regen, waar door velen stilletjes en door anderen hardop op werd gehoopt, bleef uit in de Belgische Ardennen.