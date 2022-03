Portugal maakt einde aan sprookje Noord-Macedonië en gaat met Polen naar WK

Portugal heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. Stuntploeg Noord-Macedonië werd met 2-0 verslagen. Ook Polen gaat naar Qatar, dankzij een zege op Zweden. Zlatan Ibrahimovic ontbreekt zodoende op het WK.

Noord-Macedonië zorgde vorige week voor een megastunt door Italië uit de play-offs te knikkeren. Alleen Portugal stond plaatsing voor Qatar en een ultiem voetbalsprookje nog in de weg. Maar in Lissabon bleef het Portugal van Cristiano Ronaldo ijskoud en maakte het aan de Noord-Macedonische WK-droom een einde.

Betere ploeg

De Portugezen van trainer Fernando Santos, die al vijf keer eerder een land naar een eindtoernooi loodste, was vanaf de aftrap de betere ploeg.

Na een kwartier spelen kreeg Ronaldo de eerste kans van het duel, maar zijn schot ging net naast. Even later was het Bruno Fernandes van Manchester United die de score opende met een bekeken schot.