Sterke slotfase levert Oranje gelijkspel op tegen dominantere Duitsers

Was de dans met de Denen een waar voetbalfeest, daar viel de afterparty met de Duitsers toch wat tegen. Het Nederlands elftal bleek met Die Mannschaft een bedreven partypooper te hebben uitgenodigd en mocht ondanks een sterke slotfase niet ontevreden zijn met een 1-1 gelijkspel. De spelvreugde en het attractieve voetbal dat Oranje tegen Denemarken aan de dag legde, werd door Duitsland driekwart wedstrijd vakkundig voorkomen. En allesbehalve met afbraakvoetbal, de ploeg van Hansi Flick zette hoog druk en drong Nederland terug. Kopbal op de lat De aanvallers Memphis Depay, Donyell Malen, die Steven Bergwijn verving, en Steven Berghuis waren nauwelijks in het spel voorgekomen toen doelman Mark Flekken het nakijken had bij een kopbal van Timo Werner. Tot opluchting van Flekken belandde de bal echter via de lat in zijn handen.

De Oranje-defensie had het uitermate lastig met de Duitse aanvallers - ANP

Duitsland bleek simpelweg van een ander kaliber dan Denemarken, met bedreven aanvallers als Kai Havertz, Leroy Sané, Werner en de ervaren rot Thomas Müller. En technische middenvelders als Jamal Musiala en Ilkay Gündogan. Toch had Oranje op voorsprong kunnen komen als de bedrijvige, maar druistige Malen het vizier beter afgesteld had. Kans voor Malen Tien minuten voor rust, na een aantal vruchteloze schotpogingen, ging Malen alleen op doelman Manuel Neuer af. Maar de meegelopen Antonio Rüdiger hinderde hem precies genoeg om het schot van de aanvaller van Borussia Dortmund in het zijnet te doen belanden.

Donyell Malen was bedrijvig, maar druistig - ANP

Een betere periode volgde, met wat meer schwung in het spel van het Nederlands elftal, tot Müller kort voor rust alsnog voor een Duitse voorsprong zorgde. De aanvaller van Bayern München kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en haalde met links hard en doeltreffend uit (0-1). Ruimte voor Raum Vroeg in de tweede helft had David Raum van die 1 op het scorebord een 2 moeten maken, toen de Duitse linksback alle tijd had om in te schieten óf af te leggen, maar hard over schoot. Het was opvallend hoeveel ruimte Raum kreeg, iets dat ook al bij de kopkans van Werner het geval was geweest.

Müller knalt Duitsland vlak voor rust op 1-0 tegen Nederland - NOS

Het Duitse overwicht hoefde op dat moment nog niet per se tot wanhoop te leiden; eind 2018 werd Oranje lange tijd weggespeeld door Die Mannschaft, maar stond er uiteindelijk een 3-0 eindstand op het scorebord. De twee Nederlandse goals die destijds in de slotfase vielen, waren ook nu genoeg voor een - fortuinlijke - zege. Met Davy Klaassen en Bergwijn in plaats van de tegenvallende Berghuis en Malen probeerde bondscoach Louis van Gaal na een klein uur spelen voor een kentering te zorgen - en met succes. Binnen tien minuten na zijn invalbeurt knalde Bergwijn Oranje op gelijke hoogte. Bergwijn maakt 1-1 De aanvaller van Tottenham Hotspur werd gevonden door Denzel Dumfries, die een lastige bal knap met het hoofd binnen had gehouden. Bergwijn twijfelde geen moment en haalde hard uit: 1-1, zijn derde goal in twee interlands. Kort daarna leek Nederland zelfs een uitgelezen kans te krijgen op 2-1, toen Memphis naar het gras ging na een duel met Thilo Kehrer in het Duitse strafschopgebied. Scheidsrechter Craig Pawson wees naar de stip, maar draaide die beslissing op aanraden van de VAR even later terug.

Bergwijn schiet kiezelhard de 1-1 binnen tegen Duitsland - NOS

Een domper, maar het Nederlands elftal leek door te hebben hoe dit Duitsland bestreden diende te worden. Plots waren daar het enthousiasme en de drive die ergens in de dagen tussen de duels met Denemarken en de Duitsers zoekgeraakt waren. In een hectische slotfase probeerde Memphis het met een bal achter het standbeen en haalde Nico Schlotterbeck een inzet van Matthijs de Ligt van de doellijn. Aan de andere kant schoot invaller Lukas Nmecha op de voeten van Flekken. Het bleef bij 1-1, in een wedstrijd waarin Duitsland lange tijd een stuk beter was, maar Oranje zijn fans in een puik laatste kwart toch nog wat te juichen gaf.