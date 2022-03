Senegal ten koste van Egypte naar WK, vedette Salah mist strafschop

Daarna volgde een stormloop op de Egyptische goal, die eigenlijk nooit helemaal ging liggen. Senegal kreeg meerdere grote kansen om kwalificatie voor het WK veilig te stellen, maar was onzorgvuldig in de afronding.

Senegal maakte de achterstand die het in Caïro opliep - het werd daar 1-0 voor Egypte - al na een paar minuten goed. Boulaye Dia rommelde de bal na een vrije trap het doel in.

Senegal gaat naar het wereldkampioenschap in Qatar. Dat ging ten koste van Egypte. Net als in de Afrika Cup-finale maakte Liverpool-ster Sadio Mané de winnende strafschop in de noodzakelijke penaltyreeks. Mohamed Salah had kort daarvoor juist gemist.

Daarom bleef het bij 1-0 in de reguliere speeltijd. In de verlenging tekende zich een identiek spelbeeld af, hoewel bij Senegal de frisheid ontbrak om nog tot grote mogelijkheden te komen. Net als tijdens de finale van de Afrika Cup moesten penalty's het pleit beslechten.

De druk op de eerste strafschoppennemers bleek enorm: de eerste vier penalty's werden gemist. Salah schoot huizenhoog over. Mané mocht aanleggen voor de winnende en schoot Senegal naar het WK.

Ghana verslaat Nigeria

Ook Ghana gaat naar Qatar, na een gelijkspel tegen Nigeria. Door een goal van Arsenal-speler Thomas Partey kwamen de Ghanezen vroeg op voorsprong.

Thuisploeg Nigeria moest daarop twee keer scoren. In Ghana werd het vorige week 0-0 en in Afrika tellen uitdoelpunten nog altijd dubbel. De 1-1 viel al snel - de in Haarlem geboren William Troost-Ekong scoorde vanaf de strafschopstip - maar daarna kreeg Nigeria het zwaar.

Ghana speelde met Ajacied Mohammed Kudus in de basis en hield vrij gemakkelijk stand. Het is voor de eerste keer sinds 2006 dat Nigeria zich niet plaatst voor het wereldkampioenschap.

Emiraten naar finale Azië

Australië weet van wie het zal moeten winnen om naar de intercontinentale play-off voor het WK te gaan. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wonnen thuis met 1-0 van Zuid-Korea, dat zich voor het WK al geplaatst had.

Irak had aan een overwinning op Syrië genoeg had voor een plek in die beslissende play-off, maar bleef op een 1-1 gelijkspel steken.

De wedstrijd tussen wordt gespeeld op 7 juni. De winnaar speelt tegen de nummer vijf van de Zuid-Amerikaanse kwalificatie.