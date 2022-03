Verbazing en opluchting, maar ook scepsis over Russische toezegging

Onverwachts werden aan de onderhandelingstafel in Istanbul vandaag de contouren van een mogelijk akkoord tussen Oekraïne en Rusland zichtbaar. Er is nog een lange weg te gaan tot een staakt-het-vuren, maar experts vinden het opmerkelijk en veelzeggend dat Moskou toezegt de strijd rondom Kiev af te schalen. "Rusland heeft echt een U-bocht gemaakt qua doelstellingen", zegt William Alberque van denktank International Institute for Strategic Studies. Het aanvankelijke plan van de invasiemacht om de regering in Kiev te "denazificeren" en omver te werpen lijkt nu voorlopig van de baan. Geen wapenstilstand Volgens de Russische viceminister van Defensie worden de militaire activiteiten bij Kiev en Tsjernihiv, ten noordoosten van de hoofdstad, drastisch verminderd. Het is nog vaag wat dat precies betekent en voor hoelang de toezegging geldt. Het is in ieder geval geen wapenstilstand, benadrukte het hoofd van de Russische onderhandelingsdelegatie, Medinski, achteraf. Wat de uitkomst ook wordt, inwoners van de westelijke stad Lviv hebben geen enkel vertrouwen in de onderhandelingen met Rusland:

'We willen geen land opgeven aan Rusland, want het is van ons' - NOS

Het Pentagon zegt dat een klein aantal Russische troepen zich inderdaad heeft verplaatst in de omgeving van de hoofdstad. Maar volgens minister van Buitenlandse Zaken Blinken kan de terugtrekkende beweging van Russische troepen ook een afleidingsmanoeuvre zijn. "Er is wat Rusland zegt en er is wat Rusland doet, en wij focussen op het laatste." Geen NAVO-lid, wel 'Artikel 5' Een tegemoetkoming, zo omschrijft het Kremlin het militair afschalen bij de hoofdstad, voor de "constructieve voorstellen" van Oekraïne om akkoord te gaan met een neutrale status. Oftewel: de regering van president Zelenksy hoeft geen lid meer te worden van de NAVO. In ruil voor het inwilligen van deze voor Rusland essentiële eis, wil Kiev wel veiligheidsgaranties. Een aantal landen moet borg staan voor Oekraïne in het geval van een aanval. Kort door de bocht eenzelfde mechanisme als Artikel 5 van de NAVO, maar dan zonder lid te worden van het bondgenootschap. 'Goed nieuws' "Het is goed nieuws dat er echt vooruitgang lijkt te zijn geboekt", zegt Ron Keller, voormalig ambassadeur van Nederland in Rusland, Oekraïne en Turkije. In Nieuws en Co op NPO Radio 1 noemt hij het verrassend dat dit niveau van toenadering tussen de strijdende partijen "zo snel na het begin van de oorlog" is bereikt. Keller is vooral benieuwd naar de exacte details van de afspraken, voor zover die al zijn gemaakt. De onderhandelingen zitten nog altijd in een pril stadium en het enige wat we weten is wat de delegaties openbaar hebben gemaakt. "Maar dat Rusland de toezegging verkoopt als een gebaar van goede wil, past volgens mij wel in de eindsituatie zoals de Russen die voor ogen hebben", zegt de ex-ambassadeur.

Kaart Oekraïne versie 28 maart - NOS