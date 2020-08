Qatar verbetert wetgeving voor buitenlandse werknemers

De regering van Qatar heeft nieuwe arbeidswetten bekendgemaakt, bedoeld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De Golfstaat is gastheer van het WK voetbal in 2022 en ligt al jaren onder vuur vanwege de omstandigheden waaronder buitenlandse arbeiders werken aan de bouw van de stadions.

Het minimumloon gaat met 25 procent omhoog naar 1000 rial per maand, omgerekend zo'n 230 euro, en geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse werknemers. Daarnaast krijgen werknemers een vergoeding voor huisvesting (500 rial) en voeding (300 rial), tenzij de werkgever die zaken in natura aanbiedt.

Uitbuiting

Verder mogen buitenlandse werknemers voortaan van baan wisselen zonder toestemming van hun werkgever. Nu kan dat niet, omdat werknemers dan hun werkvisum kwijtraken. Dit kafala-systeem wordt al jaren bekritiseerd omdat het uitbuiting in de hand werkt.

De nieuwe wetten gaan over zes maanden in. Het Qatarese ministerie van Arbeid zegt dat in de tussentijd alle contracten moeten worden aangepast. Dat zijn er nogal wat: ongeveer 95 procent van de werknemers in Qatar komt uit het buitenland, meestal uit Zuid-Aziatische landen als India, Bangladesh en de Filipijnen.

VN juicht toe

Begin dit jaar schrapte het land al een andere omstreden regel, namelijk dat buitenlandse werknemers toestemming van hun werkgever nodig hadden om terug te keren naar hun moederland. Desondanks concludeerde Human Rights Watch onlangs dat er nog maar weinig is verbeterd voor arbeidsmigranten in Qatar.

De VN-arbeidsorganisatie ILO juicht de nieuwe hervormingen toe en zegt dat Qatar het eerste land in de regio is met een minimumloon voor alle werknemers, ongeacht herkomst. Ook het ongedaan maken van het kafala-systeem is volgens de ILO een grote verbetering.

Opgeleverd

Net als in andere Golfstaten wordt in Qatar volop gebouwd, maar voor het WK zal de nieuwe wetgeving weinig verschil maken. Van de acht nieuwe voetbalstadions zijn er nu drie opgeleverd; later dit jaar volgen er nog twee. Volgens de WK-organisatie is zo'n 90 procent van het werk al gedaan.