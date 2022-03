Inwoners Gaza uiten kritiek op Hamas in zeldzame online protesten

Een woordvoerder van Hamas, Basem Naim, zegt bekend te zijn met de protesten tegen zijn beweging. "Zeker, die horen wij ook. Daarom doen we ook ons uiterste best, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, om het leven van de Palestijnen hier te verbeteren." Maar volgens de Hamas-woordvoerder is de situatie uiteindelijk de schuld van Israël: "En zolang er geen politieke oplossing is, zullen we blijven lijden."

In 2006 won Hamas de Palestijnse parlementsverkiezingen, die sindsdien niet meer hebben plaatsgevonden. In tegenstelling tot de belangrijkste andere partij, Fatah, ging de beweging destijds niet gebukt onder beschuldigingen van corruptie en collaboratie met de Israëlische bezetter.

Van dat schone imago is ruim 15 jaar later niet veel meer over. Wel geldt Hamas voor veel Palestijnen nog steeds als een beweging die het durft op te nemen tegen Israël. Na de kortdurende oorlog met Israël van vorig jaar maakte Hamas dan ook een sprong in de Palestijnse opiniepeilingen.

Honderden demonstranten mishandeld of opgepakt

Maar de afgelopen maanden zakt de populariteit van de beweging weer in, ziet opiniepeiler Shikaki: "Uiteindelijk heeft de oorlog niet veel opgeleverd. Hamas slaagt er niet in de blokkade door Israël te doorbreken. En ook in Jeruzalem, waar de oorlog vorig jaar over begon, heeft Hamas uiteindelijk niets bereikt. Daardoor verliezen mensen de hoop."

Tot dusverre zijn de protesten tegen Hamas alleen online, en niet op straat. Dat gebeurde voor het laatst in 2019, toen mensen demonstreerden tegen de hoge prijzen. Honderden demonstranten werden toen mishandeld of opgepakt.

Zolang mensen hun grieven dit keer alleen online uiten, denkt hoogleraar Shikaki niet dat de protesten Hamas echt zorgen baren. "Bovendien is het alternatief, de regering van president Mahmoud Abbas op de Westelijke Jordaanoever, ook impopulair." Toch zijn de protesten wel een teken aan de wand, en laten ze zien dat veel jongeren in Gaza snakken naar een andere politieke wind.