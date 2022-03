Bergsma maakt beladen overstap naar schaatsploeg Jumbo-Visma

Schaatser Jorrit Bergsma zet zijn carrière voort bij Jumbo-Visma. Daarmee komt voor de 36-jarige stayer na meer dan een decennium een einde aan de samenwerking met trainer Jillert Anema.

Bergsma en Anema boekten samen vele successen: zo veroverde Bergsma drie olympische medailles, drie wereldtitels op de 10 kilometer en verschillende nationale titels op de marathon. "Het was geen makkelijke stap om na dertien jaar weg te gaan bij Jillert, maar nu ik de beslissing heb genomen, heb ik er ontzettend veel zin in."

Na de wereldbekerfinale in Thialf hintte Bergsma al op een vertrek bij Team Zaanlander. De olympisch kampioen van 2014 op de 10.000 meter vertelde dat er contact was geweest met een andere ploeg. "Dat is een heel positief gesprek geweest", zei hij daarover.

Nog niet stoppen

Waar onder anderen de één jaar jongere Sven Kramer zijn schaatsen al aan de wilgen hing, wil Bergsma nog wel even doorgaan. "Ik voel me nog hartstikke goed en heb er nog heel veel plezier in. Ik kan nog wel even mee op het hoogste niveau."