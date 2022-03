Tiental Jong Oranje pakt poleposition dankzij dubbelslag goudhaantje Tavsan

Jong Oranje heeft directe kwalificatie voor het EK van volgend jaar nog altijd in eigen hand. De talenten van bondscoach Erwin van de Looi knokten zich in Deventer via twee treffers van Elayis Tavsan naar een 2-0 zege op Zwitserland en liggen daardoor op poleposition in groep E.

De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich direct voor het EK, de overige acht nummers twee zijn veroordeeld tot het spelen van play-offs. Als Jong Oranje zijn laatste drie duels 'gewoon' wint van achtereenvolgens Moldavië, Gibraltar en Wales is kwalificatie een feit.

Tavsan goudhaantje

Die positieve uitgangspositie danken de Nederlandse talenten dus voor een groot deel aan Tavsan. De aanvaller van NEC viel in de 69ste minuut in bij een 0-0 tussenstand, kort nadat Wouter Burger van het veld was gestuurd met zijn tweede gele kaart. Een nieuwe domper voor Jong Oranje leek in de maak.

Maar tien minuten later hing de vlag er dankzij Tavsan heel anders bij.