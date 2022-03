OM: verdachte versleepte lichaam Esmee (14) op zijn rug

De man die vastzit voor de dood van de 14-jarige Esmee heeft haar levenloze lichaam op zijn rug en op haar fiets verplaatst. Dat denkt het Openbaar Ministerie, blijkt uit de dagvaarding. De tiener uit Hazerswoude-Rijndijk zou daarvoor door hem in zijn woning zijn gewurgd.

De man moet volgende week vrijdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. In aanloop naar de zaak heeft het OM de tenlastelegging bekendgemaakt. De verdachte, die turnleraar was bij Esmees gymvereniging, wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht, zo werd al eerder bekend.

Esmee werd op 30 december als vermist opgegeven. Een dag later werd haar lichaam ontdekt door een groepje sporters in een groenstrook aan de Melchior Treublaan in Leiden. Ze bleek om het leven gebracht. De verdachte werd een paar uur later opgepakt.