Vijf doden na schietpartij bij Tel Aviv, ook schutter doodgeschoten

Een politiewoordvoerder zegt dat er op twee of drie plekken is geschoten door een schutter op een motor. Israëlische media melden dat het om een 27-jarige Palestijn van de Westelijke Jordaanoever gaat, die eerder heeft vastgezeten.

Het is nog niet duidelijk of de dader alleen handelde. De politie zoekt naar meer verdachten.

Op beelden media is te zien dat een man met een automatisch geweer op passanten in een woonwijk schiet. "Het gebeurde in Bene Brak, een voorstad van Tel Aviv waar veel orthodoxe Joden wonen, zegt correspondent Ties Brock.

Het is de derde aanslag in Israël in een paar dagen tijd zijn. Zondag werden in de kustplaats Hadera twee agenten van de Israëlische grenspolitie gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie ook agenten. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.

Vorige week dinsdag werden in de stad Beër Sjeva vier mensen doodgestoken door een Arabische Israëliër. Hij zelf werd doodgeschoten.