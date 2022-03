Hackers maken ruim 550 miljoen euro in cryptomunten buit

Blockchainbedrijf Ronin is het slachtoffer geworden van een de grootste cryptodiefstallen ooit. Dat maakte het bedrijf zelf bekend via Twitter. De buit bedraagt omgerekend in euro's ruim 550 miljoen.

Ronin vervult een belangrijke rol in de handel in zogeheten NFT's. Deze digitale eigendommen worden veelal verhandeld in cryptomunten als ethereum. Daar hadden de hackers het waarschijnlijk op voorzien toen ze de systemen van Ronin aanvielen op 23 maart.