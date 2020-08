'Vliegtuigstrepen verdubbelen bijdrage luchtvaart aan klimaatverandering'

Op heldere dagen kun je ze soms goed zien: de witte condenssporen van vliegtuigen. Als het koud en vochtig genoeg is blijft deze mix van bevroren waterdamp en roetdeeltjes lang hangen en vormen de strepen zichtbare bewolking. Wat lang niet iedereen weet is dat deze door de mens gemaakte bewolking invloed heeft op het weer, en uiteindelijk ook op het klimaat.

Een internationaal onderzoeksteam waar Gettelman deel van uitmaakt, beschikt over een geavanceerd computermodel waarin ze verschillende weerscenario's kunnen uitvoeren. "Alsof je een laboratorium met de aarde hebt waar je verschillende experimenten mee kan doen", aldus Gettelman. "Onze aanname is dat de condenssporen een meetbare invloed hebben en dat we gevolgen zullen zien als ze er niet meer zijn."

Effect amper meetbaar

Hoe dan ook is de invloed van vliegtuigstrepen op het klimaat op zichzelf niet zo groot, benadrukken zowel Siebesma als Gettelman. "Het is amper meetbaar. Als er alleen die vliegtuigstrepen waren, dan zouden we ons geen zorgen hoeven maken over klimaatverandering", zegt Gettelman.

Toch is het belangrijk dat er meer duidelijkheid over die invloed komt. Net als de CO2-uitstoot van vliegtuigen dragen ook de condenssporen immers bij aan het klimaatprobleem.

Sommige studies concluderen zelfs dat de strepen net zoveel bijdragen aan de opwarming van de aarde als de totale bijdrage van de luchtvaart. Die bijdrage wordt momenteel geschat op zo'n twee procent, maar is dus mogelijk twee keer zo groot als de condenssporen worden meegerekend.

Sector valt buiten klimaatafspraken

In 2015 heeft de wereld afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden te houden. De luchtvaart valt buiten die afspraken. Doordat de sector de komende decennia verwacht te groeien, zal het uitstoot-aandeel flink toenemen. Mede daarom is er steeds meer discussie of vliegtuigen wel buiten de klimaatafspraken kunnen blijven.

"We moeten de impact van de luchtvaart in kaart brengen en ervoor betalen. En daarbij moeten we de impact van vliegtuigstrepen meenemen", aldus Gettelman. Zijn Nederlandse collega Siebesma is het daarmee eens. "Al moet wel opgemerkt worden dat het effect van de strepen direct verdwijnt als we zouden stoppen met vliegen, terwijl de uitstoot van CO2 natuurlijk blijvend is."

De eerste resultaten van de internationale studie over de effecten van minder vliegtuigstrepen op het klimaat worden voor het einde van het jaar verwacht.