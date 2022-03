Van heldenonthaal tot fraaie 3-0; Eriksen schittert bij terugkeer op plek des onheils

De angstige momenten van vorige zomer stonden nog bij eenieder in het geheugen gegrift. Het plotse ineenzakken van Eriksen tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland, de paniek op de gezichten van zijn ploeggenoten en het wachten op nieuws dat uiteindelijk positief bleek - het hart van de middenvelder klopte weer.

Voordat de volksliederen door het Parken Stadion klonken werd Eriksen op indrukwekkende wijze in het zonnetje gezet. Met een staande ovatie van alle 38.000 aanwezige toeschouwers, spandoeken van zowel de Deense als de Servische fans en een speciaal aandenken van de bond.

'Velkommen tilbage Christian', begeleid door een hartje. Zo bescheiden als het spandoek van de Deense fans was, zo groots was hun onthaal van Christian Eriksen. Zijn weerzien met de fans die op 12 juni vorig jaar hun hart vasthielden toen het zijne stilstond, overschaduwde al het andere tijdens de oefeninterland Denemarken-Servië (3-0).

Een maand geleden maakte Eriksen zijn rentree op clubniveau, gevolgd door een invalbeurt in Amsterdam en drie dagen later dus het weerzien met de plek des onheils én de Deense fans die negen maanden geleden en masse hun adem inhielden.

Tegen het Nederlands elftal had Eriksen al na twee minuten gescoord, in Kopenhagen vervulde hij een bijrolletje bij de eerste treffer. Zijn hoekschop werd door voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic weggekopt, waarna Joakim Maehle vanaf een meter of 20 ineens doeltreffend uithaalde: 1-0.

Kers op de taart

Ook in de 2-0 van Jesper Lindstrøm kort na rust had hij geen direct aandeel, maar de 3-0 kwam voor 99,9 procent op zijn conto. Eriksen ontving de bal ver van het doel, trok naar binnen en schoot vanaf zo'n 18 meter raak in de linkerhoek. Een prima treffer, waarmee hij zijn prachtavond van een sportieve kers op de taart voorzag.

Tien minuten voor tijd zat de avond van Eriksen erop, met een lach op zijn gezicht verliet hij het veld. En onder een staande ovatie, uiteraard. Zijn tweede van de avond.