Kabinet onderzoekt belasting op vlees, consument moet minder vlees gaan eten

Het kabinet onderzoekt of belasting op vlees mensen ertoe kan brengen minder vlees te eten. Ook wordt onderzocht of zo'n heffing uitvoerbaar is. Het is een van de ideeën uit de evaluatie van het voedselbeleid van 2016 tot 2020.

Uit de evaluatie komt naar voren dat er veel verschillende losstaande projecten zijn die op zich wel werken, maar beter samengebracht kunnen worden tot een totale visie op het voedselsysteem.

Naast het verminderen van de vleesconsumptie blijft de Schijf van Vijf belangrijk voor het kabinet. "Als meer mensen eten volgens de Schijf van Vijf, met daarin een goede balans tussen de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten, draagt dat zowel bij aan duurzaamheid als aan gezondheid", schrijft minister Staghouwer aan de Tweede Kamer.

Het streven is dat in 2030 consumenten 50 procent dierlijke en 50 procent plantaardige eiwitten eten, in plaats van de huidige 60/40-verhouding. Staghouwer: "Dit is een ambitieus doel: dit vraagt over de gehele populatie een gedragsverandering in het eetpatroon."

Verantwoordelijkheid

Supermarkten, horeca en catering en de voedselindustrie moeten van het kabinet "hun verantwoordelijkheid nemen" en het consumenten makkelijker maken om voor duurzame en gezonde voeding te kiezen. Dan gaat het om het aanbod en welke plaats deze producten in de winkel krijgen.

In het regeerakkoord staat al een belastingverhoging op niet-alcoholische (fris)dranken, een suikerbelasting en het verlagen van de btw op groente en fruit van 9 naar 0 procent. Een vleestaks is er niet in opgenomen.