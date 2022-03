Reizigers NS bijna zes uur gestrand, 'je hoorde iedereen vloeken en balen'

Chakir was om 09.23 uur op station Den Haag Holland Spoor in de trein gestapt om naar zijn werk te gaan. "Daar gaat vandaag niet veel meer van terechtkomen", zegt hij over de telefoon, vlak na aankomst op station Breda.

De ruim 200 reizigers in de tweede trein konden wel eerder geëvacueerd worden. Zij konden na 1,5 uur in een andere trein wegrijden.

Vlak na het middaguur kregen de reizigers in de eerste trein te horen dat er een evacuatietrein kwam, die ongeveer een uur later arriveerde. Maar die bleek vanwege dezelfde storing ook niet weg te kunnen rijden. Een tweede evacuatietrein op een ander spoor heeft de reizigers uiteindelijk meegenomen. Om 15.50 uur kwamen zij aan op station Breda.

Behalve de urenlange vertraging, vond Chakir het vervelend dat hij het gevoel had dat hij geen kant op kon. "Dat had iets benauwends. We zaten vast", zegt hij. Hij vindt ook dat reizigers onvoldoende op de hoogte werden gehouden over het evacuatieplan. "Er werd erg slecht met ons gecommuniceerd."

Spoorbeheerder ProRail en de NS laten in een gezamenlijke reactie weten dat er een technische storing was waardoor de trein stil kwam te staan. De machinist zou geremd hebben op een "ongelukkige plek" op het traject van de hogesnelheidslijn, zo zegt een woordvoerder van ProRail.

"Het is een plek waar je lastig wegkomt als de trein stilstaat", zegt hij. De NS en ProRail gaan uitzoeken wat er precies mis is gegaan en waarom de machinist op dat punt in het traject remde, aldus de woordvoerder. Hij biedt ook excuses aan namens de organisaties voor de opgelopen vertraging.

Over de communicatie zegt hij dat hij daar klachten over heeft gezien. "Maar ik hoor ook verhalen over een gemoedelijke sfeer in de trein en een goede informatievoorziening", zegt hij. "Hoe dan ook vinden we het vervelend dat reizigers het zo hebben ervaren, daar bieden we dan ook onze excuses voor aan."