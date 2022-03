Blessureleed en zorgen om oorlog in Oekraïne: Svitolina last pauze in

Een combinatie van blessureleed en zorgen om de oorlog in haar thuisland is de Oekraïense tennisster Elina Svitolina te veel geworden. De nummer twintig van de wereld heeft daarom besloten om voorlopig rust te houden.

"Ondertussen moest ik met pijn in mijn hart toezien wat er in mijn thuisland Oekraïne gebeurde, maar ook met hoeveel kracht en moed het Oekraïense volk mijn land verdedigde. Het gaf me de energie om door te tennissen, maar nu is het klaar. Mijn lichaam kan het niet meer opbrengen en ik heb rust nodig."

Donaties aan troepen

Svitolina, geboren in Odessa, weigerde kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne te spelen tegen de Russische Anastasia Potapova in de eerste ronde van het toernooi in Monterrey.

Pas toen de internationale tennisfederatie besloot dat Potapova onder neutrale vlag moest spelen, ging ze om. Al haar prijzengeld doneerde ze vervolgens aan de Oekraïense troepen. Dat leverde 10.000 euro op.

Svitolina vertelde eerder dat ze het erg moeilijk had met de situatie in haar land. Haar ouders wisten Oekraïne onlangs te ontvluchten, maar haar oma, ooms en tantes verblijven nog altijd in oorlogsgebied.