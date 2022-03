'Topman PostNL België opgepakt bij grootschalige invallen'

De topman van pakketbezorger PostNL België, Rudy Van Rillaer, zit in België in de cel. Dat melden verschillende Belgische media. Hij zou gisteren zijn aangehouden bij een inval op verdenking van onder andere mensenhandel, schrijft dagblad Het Laatste Nieuws.

De autoriteiten deden gisteren invallen in depots in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Daarbij werden in totaal negen mensen aangehouden voor ondervraging. De groep werd dezelfde dag nog voorgeleid aan de onderzoeksrechter van Mechelen, waarna zes van hen werden vrijgelaten.

Van Rillaer zou een van hen zijn, evenals de nummer twee van het bedrijf, berichten Vlaamse media vandaag. Naast mensenhandel zouden zij worden verdacht van onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Vrijdag beslist de raadkamer over hun detentie.

Het Nederlandse moederbedrijf PostNL bevestigt aan persbureau ANP dat een aantal medewerkers wordt verhoord, maar zegt niet om wie het gaat. Gisteren liet het bedrijf nog weten zeer verbaasd en verontwaardigd te zijn over de gang van zaken. "Het is ons volkomen onduidelijk welk doel deze acties hebben." De depots in Wommelgem en Willebroek werden gisteren verzegeld, waardoor de werkzaamheden er stilliggen.

Groter onderzoek naar fraude

Vier maanden geleden deden de autoriteiten ook al een inval in depots van PostNL. De invallen vinden plaats in het kader van een groter onderzoek van de Belgische justitie naar fraude bij onderaannemers van de dienst in België.

Vorig jaar besloot de arbeidsinspectie PostNL en ook pakketbezorger GLS te vervolgen. Justitie houdt de bedrijven verantwoordelijk voor de vermoedelijke wanpraktijken en fraude bij hun koeriers omdat ze te weinig loon betalen.