Lichaam in het water gevonden in Apeldoorn, mogelijk van vermiste man

In Apeldoorn is aan het Operaplein een lichaam in het water gevonden. Mogelijk gaat het om de man die woensdagochtend uit een ggz-instelling verdween en sindsdien werd vermist.

Een zoektocht naar Dennis Schoonhoven had vandaag niets opgeleverd. Vanochtend waren vrijwilligers samengekomen om te zoeken. De 25-jarige man wordt sinds woensdagochtend 09.00 uur vermist. Hij verdween die dag uit een instelling in Apeldoorn en keerde niet meer terug.

De politie gaat nu onderzoek doen naar de doodsoorzaak en de identiteit van de persoon die in het water is gevonden.

500 vrijwilligers

Volgens Ramona Urk van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) waren er ongeveer 500 vrijwilligers op de been. Een verslaggever van Omroep Gelderland houdt het op 150 vrijwilligers. De politie hield toezicht bij de zoektocht en controleerde onder meer of er mondkapjes werden gedragen. Ook de ouders van Schoonhoven waren aanwezig.

In Apeldoorn en omgeving werd vandaag met onder meer drones en honden naar Schoonhoven gezocht. "We hebben een kaart van de omgeving verdeeld in vakjes en ieder zoekteam krijgt zo'n vakje aangewezen om te zoeken", zei Urk van het CPV eerder vandaag. "Het is een groot gebied, maar we gaan net zo lang door met zoeken tot het hele gebied is uitgekamd." Later zei de organisatie tegen persbureau ANP dat de zoekactie vandaag niets heeft opgeleverd.

Autisme

Schoonhoven verdween woensdag uit een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Apeldoorn, waar hij sinds maart verbleef op een gesloten afdeling. Er is de afgelopen dagen al volop naar hem gezocht. Zijn familie maakt zich ernstig zorgen. "Hij heeft autisme en kan niet voor zichzelf zorgen. We hebben alleen geen enkel aanknopingspunt en weten echt niet waar hij is", zei moeder Maike eerder.

Burcu Nijzing, de persoonlijk begeleider van Dennis, zei tegen Omroep Gelderland blij te zijn met de opkomst. "De ouders zijn ook echt dankbaar. De familie is natuurlijk ontzettend verdrietig en bezorgd."

Schoonhoven heeft een smal postuur, licht blond haar en droeg een zwart T-shirt, donkerblauwe sweater en korte blauwe spijkerbroek. Hij had een tas van winkelketen Action bij zich.