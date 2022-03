Van Rij: fraudelijst Belastingdienst moreel verwerpelijk, maar van racisme was geen sprake

In twee nieuwe onafhankelijke onderzoeken wordt een hard oordeel geveld over het optreden van de Belastingdienst om mensen met een bepaalde nationaliteit en 'daderprofiel' op een fraudelijst te plaatsen. Staatssecretaris Van Rij noemt deze aanpak onacceptabel en moreel verwerpelijk.

De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst reageert op de laatste twee onderzoeken van PwC over de Fraude Signalering Voorziening (FSV). het fraudesysteem van de Belastingdienst.

Uit de rapporten blijkt dat ambtenaren stelselmatig bepaalde mensen eruit pikten voor een extra scherpe controle op fraude. De gevolgen konden groot zijn: ze kregen geen schuldsanering of studiefinanciering of kwamen in de financiële problemen.

Moskee

Er zijn handleidingen gevonden waaruit blijkt dat inschattingen van frauderisico's waren gebaseerd op persoonskenmerken, nationaliteit en leeftijd. Ook is er gekeken naar "giften aan moskee". En familie van betrokkenen kon hetzelfde overkomen.

Er was een 'daderprofiel' gemaakt: "iemand met onder meer een laag inkomen, een modaal loon, doorgaans jong (...) en vaak van buitenlandse afkomst" werd extra in de gaten gehouden.

Van Rij vindt de hele gang van zaken ernstig en noemt de beschrijvingen in de handleidingen "discriminatoir". "Je mag niet oordelen op basis van persoonlijke kenmerken." Maar van racisme is volgens hem geen sprake. "Dan gaat het om het stelselmatig en bewust vernederen van een bevolkingsgroep en dat gebeurt hier niet."

Ontbreken

Uit de recente onderzoeken blijkt ook dat de werkwijze van de Belastingdienst nauwelijks is gedocumenteerd. Doordat belangrijke documenten ontbreken, konden de onderzoekers geen goede reconstructie maken van de handelwijze bij de Belastingdienst.

"PwC kan feitelijk niet vaststellen of het dadersprofiel en de beslisregels op de beschreven wijze zijn toegepast en ook niet mee achterhalen waarom mensen door de analyse aan de poort in aanmerking kwamen voor intensief toezicht", schrijft Van Rij aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat niet duidelijk is of de selectie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.