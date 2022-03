Vijftien graven vernield in Hardenberg

Op een begraafplaats in Hardenberg zijn vanochtend vijftien graven vernield. Meerdere grafstenen liggen op hun kant door de vernielingen, zo is te zien op foto's die de politie heeft gedeeld op Facebook. Er is nog niemand aangehouden.

Een ooggetuige zag hoe iemand rond 06.00 uur de grafstenen omver trapte. De dader ging er vervolgens vandoor, de politie heeft nog geen idee wie het is.

"Het was nog donker toen de getuige het zag gebeuren, dus die kon weinig melden", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch bij RTV Oost. "We hebben een zoektocht in de omgeving gedaan en naar getuigen gezocht, maar dat is lastig op dat tijdstip."

De politie is op zoek naar getuigen die tussen 05.00 en 07.00 uur vanochtend iets gezien of gehoord hebben op of rond de begraafplaats. Het gaat om graven bij de Witte of Lambertuskerk aan de Scholtensdijk.