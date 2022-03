Haar tot het einde seizoen de interim-hoofdtrainer van Cambuur

Dennis Haar is tot het einde van het seizoen de interim-hoofdtrainer van SC Cambuur. De club uit Leeuwarden was op zoek naar een tijdelijke vervanger voor Henk de Jong, die momenteel aan het herstellen is nadat eind vorig jaar een cyste in zijn hoofd werd ontdekt.

De honneurs werden tot nu toe waargenomen door assistent-trainer Pascal Bosschaart, maar die beschikt niet over de juiste papieren.

"Het mag voor zich spreken dat we het seizoen liever hadden afgemaakt met Henk de Jong", aldus technisch manager Foeke Booy. "Maar in de huidige situatie moesten we handelen en dat hebben we met de komst van Dennis gedaan."

Assistent Van den Brom

De 45-jarige Haar werkte in de opleiding van AZ en was coach van Jong AZ en Jong PSV. Onder John van den Brom was hij assistent bij FC Utrecht en KRC Genk, waar hij in oktober vorig jaar moest vertrekken.

Henk de Jong had zijn werkzaamheden na een revalidatieperiode na de winterstop weer opgepakt, maar kreeg toch te maken met een terugval en moet langer rust nemen. "We hoeven er geen zielig verhaal van te maken, want er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld", zei De Jong daar begin deze maand over.