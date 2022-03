Australische waterstof als vervanging van Russisch gas naar Nederland en Duitsland

Duitsland wil grote hoeveelheden groene waterstof met behulp van tankers uit Australië gaan importeren. Dat hebben het Australische energiebedrijf Fortescue Future Industries (FFI) en het Duitse energiebedrijf Eon bekend gemaakt op een persconferentie in Berlijn. Eon is het Duitse moederbedrijf van het Nederlandse Essent.

Op den duur moet de waterstof, met zonne- en windenergie opgewekt, fossiele brandstoffen vervangen. Ook moet het de afhankelijkheid van Europese landen van Russische brandstoffen verminderen, iets wat Nederland en Duitsland sinds de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk voor elkaar willen krijgen.

Toch zal het nog even duren voordat er waterstof door de leidingen in Duitsland en Nederland stroomt. De bedrijven denken op zijn vroegst in 2024 de eerste tonnen te kunnen leveren. Stap voor stap moet dat dan uitgebouwd worden tot 5 miljoen ton waterstof in 2030.

Omgerekend is dat volgens de bedrijven evenveel energie als grofweg een derde van wat Duitsland nu aan brandstof uit Rusland importeert. Dat wil niet zeggen dat alles naar Duitsland zal gaan, het is de bedoeling dat ook Nederland en andere landen het waterstof zullen afnemen. Welk deel naar Nederland zal komen, en hoe het transport en de verspreiding zullen gaan, staat nog niet vast. Dat onderzoeken de bedrijven nog.

Ook de Duitse en Australische overheid staan achter het plan. Het Duitse ministerie van Economische Zaken en de Australische ambassadeur in Duitsland zeggen dat ze blij zijn met het voornemen.