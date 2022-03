Spaans-Nederlands talent Egurrola kiest voor Oranje en zit bij selectie

Dat het 22-jarige talent voor Nederland zou kiezen, was niet vanzelfsprekend. Ze had namelijk de keuze uit liefst drie landen. Egurrola is geboren in de Verenigde Staten, verhuisde op haar zevende naar Spanje en heeft een Nederlandse moeder.

Bondscoach Mark Parsons liet vlak na zijn aanstelling bij de Oranjevrouwen al wat doorschemeren en nu is het ook daadwerkelijk zover: Damaris Egurrola is opgeroepen voor het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (8 april) en de oefeninterland tegen Zuid-Afrika (12 april).

Toen Parsons nog trainer was van het Amerikaanse Portland Thorns en Egurrola met Olympique Lyonnais op trainingskamp was in de Verenigde Staten, werd het eerste contact gelegd. "Ik ken haar nu twee of drie jaar", zei Parsons in november vorig jaar. "We hebben al veel met haar gepraat en hebben haar vaak zien spelen."

Bij de Franse topclub Olympique Lyonnais krijgt Egurrola dit seizoen veel speeltijd. Daniëlle van de Donk, haar ploeggenoot bij Olympique, liet al weten gecharmeerd te zijn van de jonge middenvelder. "Ik doe er alles aan om haar hier te krijgen natuurlijk. Ze is een hele goede voetballer en speelt niet voor niets voor Lyonnais. Daarnaast is ze ook een hele leuke meid, ze past er goed tussen."