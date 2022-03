Naam 'Hermitage' op pauze, museum bezint zich op toekomst met tijdelijke expo

Het deel van het pand van de Hermitage Amsterdam dat vanwege de oorlog in Oekraïne is dichtgegaan, krijgt vanaf 1 april een tijdelijke nieuwe bestemming. In het museumgebouw aan de Amstel is vanaf dan een tentoonstellingsserie te zien met de naam Dutch Heritage Amsterdam. De bedoeling is dat daarin achtereenvolgens vijf topstukken van andere Nederlandse musea worden geëxposeerd, die het museum voor enkele weken in bruikleen krijgt.

Het eerste werk dat wordt tentoongesteld in het Hermitagegebouw is Het melkmeisje van Johannes Vermeer, dat nu in het Rijksmuseum hangt en niet vaak wordt uitgeleend. Welke kunstwerken volgen, wordt later bekendgemaakt.

Vermeers melkmeisje is een van de publiekstrekkers van het Rijksmuseum: