'Gemeenten dwingen tot opvang asielzoekers is nederlaag'

"Ik vind hun verzoek eigenlijk een nederlaag", zei Van der Burg tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. "Zij vragen om dwang omdat niet alle gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken. Maar ik doe het liever op basis van argumenten."

Staatssecretaris Van der Burg vindt het geen goed idee om gemeenten te dwingen tot de opvang van asielzoekers. Hij reageert hiermee op het verzoek aan het kabinet dat de burgemeesters uit het Veiligheidsberaad gisteren deden vanwege de overvolle azc's en het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Quote

Van der Burg neemt de vraag van de burgemeesters en commissarissen van de koning wel mee naar het kabinet om het daar te bespreken. Om gemeenten te kunnen dwingen tot de opvang van asielzoekers is een nieuwe wet nodig, die goedgekeurd moet worden door de Tweede en daarna de Eerste Kamer.

"Maar ook zonder die wet zal ik de blaren op mijn tong kletsen om die extra plaatsen te krijgen op basis van gedeelde solidariteit", zei Van der Burg.

De SP wilde weten waarom Van der Burg niet gewoon zegt dat bepaalde gemeenten structureel hun verantwoordelijkheid ontlopen en nu eens aan de beurt zijn. "Dat kan ik zeggen, en daar blijft het dan bij", zei Van der Burg. Hij heeft zonder een nieuwe wet geen juridische stok achter de deur.

Daar liep de voorganger van Van der Burg, voormalig staatssecretaris Broekers-Knol, in januari tegenaan. Die wees eind vorig jaar gemeenten aan die asielzoekers moesten opvangen, maar dat bleek juridisch niet te kloppen.

Verschillende afkomst

Hij reageerde ook nog op het verwijt van GroenLinks dat vluchtelingen van verschillende afkomst verschillend behandeld worden. Van der Burg legde uit dat er wettelijk gezien nu eenmaal verschillen zijn.

Asielzoekers uit bijvoorbeeld Afghanistan en Syrië moeten eerst naar het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel. Als zij na hun asielprocedure een vluchtelingenstatus krijgen, worden zij verdeeld over gemeenten voor huisvesting. Dat is wel een verplichting voor gemeenten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat daar versneld de huisvesting organiseren, zodat statushouders kunnen 'doorstromen':