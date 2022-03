Nederland zet 17 Russische diplomaten uit vanwege spionage

Nederland zet 17 Russische diplomaten uit, omdat ze volgens de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in werkelijkheid spionnen waren. De Russische ambassadeur in ons land is vanmiddag op het matje geroepen om hem de beslissing mee te delen, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De van spionage verdachte diplomaten moeten binnen twee weken ons land verlaten, zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. "Deze mensen hebben diplomaat op hun visitekaartje staan, terwijl ze eigenlijk iets heel anders doen." Met wat voor soort spionage ze zich bezighielden, wil hij niet zeggen.

"We hebben dit besluit genomen omwille van de Nederlandse veiligheid", zegt Hoekstra. "In de sterk veranderde context, met de oorlog in Oekraïne en de toenemende Russische assertiviteit."

Andere landen ook

Ook is de uitzetting afgestemd met andere landen, die al eerder Russische diplomaten hebben uitgezet, zoals de VS, Polen en Bulgarije. Hoekstra houdt er rekening mee dat Rusland als reactie ook Nederlandse diplomaten zal uitzetten.

In totaal zijn 75 Russische diplomaten geaccrediteerd in Nederland. Als de 17 ons land verlaten hebben, blijven er dus nog 58 over.

De Belgische regering heeft zojuist bekendgemaakt dat er 21 Russische diplomaten worden uitgezet vanwege spionage.