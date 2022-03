Ook Utrecht en Den Haag wachten niet op kabinet en geven Oekraïners leefgeld

De gemeenten Utrecht en Den Haag wachten niet op de leefgeldregeling van het kabinet en gaan vluchtelingen uit Oekraïners alvast geld verstrekken. De regeling vanuit Den Haag is naar verwachting over drie weken klaar.

"We zien dat vluchtelingen uit Oekraïne in onze stad nu al leefgeld nodig hebben", schrijft wethouder Linda Voortman van Utrecht aan de raad. "Velen zijn daardoor afhankelijk van giften van inwoners en instanties. We vinden het belangrijk om deze mensen in staat te stellen om zelfstandig basale persoonlijke uitgaven te doen."

Standaard gaat het om 59,92 euro per persoon per week voor voeding en andere persoonlijke uitgaven, schrijft RTV Utrecht. Vluchtelingen die worden opgevangen door Utrechtse huishoudens krijgen daarbovenop 75 tot 125 euro per week om bij te kunnen dragen in de kosten. De bedragen die de gemeente uitkeert zijn gelijk aan de beoogde ministeriële regeling.

De wethouder wijst erop dat het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne een nieuw proces is, dat onder grote druk tot stand is gekomen. "We vinden het belangrijk dat dit zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt, maar kiezen er ook bewust voor om snel te handelen in het belang van een groep die onze steun hard nodig heeft. We houden er daarom rekening mee dat in dit proces zaken mis kunnen gaan. Uiteraard zullen we hier alert op zijn en zo nodig bijsturen."

Gemeenten als Eindhoven, Apeldoorn en Hoorn besloten eerder al leefgeld uit te keren, omdat ze niet wilden wachten op de landelijke regeling. Dit staat gemeenten vrij. "We spreken onze waardering uit voor gemeenten en veiligheidsregio's die deze handschoen snel oppakken en creatief zijn met het realiseren van de gevraagde opvang en ondersteuning", zei het kabinet daar eerder al over.