Queen Elizabeth voor het eerst in maanden in openbaar bij herdenking Philip

In Londen is de 95-jarige koningin Elizabeth voor het eerst in vijf maanden tijd weer in het openbaar verschenen. De vorstin woonde een herdenkingsdienst bij voor haar overleden echtgenoot, prins Philip. Ook een aantal Europese vorsten nam deel aan de herdenking, onder wie het Nederlandse koningspaar en prinses Beatrix. Tot kort voor de dienst was het onduidelijk of de Queen aanwezig zou zijn in Westminster Abbey. De vorstin kampt al een tijd met onduidelijke gezondheidsproblemen en is slecht ter been. Daarnaast raakte ze in februari besmet met het coronavirus. Begin deze maand pakte ze haar werkzaamheden formeel weer op. De vorstin kwam de Londense kerk via een zijingang binnen. De herdenking duurde krap een uur, volgens de BBC zodat koningin Elizabeth het aankon. Haar echtgenoot prins Philip overleed vorig jaar april op 99-jarige leeftijd. Vanwege het coronavirus konden bij de uitvaart maar dertig genodigden zijn. Koningin Elizabeth zou nauw betrokken zijn geweest bij de organisatie van de herdenkingsdienst, melden Britse media. In totaal verzamelden zich ongeveer 1800 genodigden in Westminster Abbey.

NOS-correspondent Fleur Launspach: "Dit is eigenlijk de uitvaart die prins Philip vorig jaar tijdens de pandemie niet heeft kunnen krijgen. Het is ook een bijzondere dag, omdat we voor het eerst in maanden de koningin weer kunnen zien. Er zijn grote zorgen over haar gezondheid en ze beweegt erg moeizaam. Maar volgens bronnen uit het paleis is de koningin vastberaden dat ze niet in een rolstoel gezien wil worden, waardoor er nu allerlei andere oplossingen zijn bedacht met golfkarretjes en kortere looproutes die haar sneller naar haar stoel leiden."

Daarnaast was ook de in opspraak geraakte prins Andrew bij de dienst. Sinds de uitvaart van Philip vorig jaar april verscheen hij nauwelijks nog in het openbaar. Andrew begeleidde koningin Elizabeth bij aanvang naar binnen:

Koningin Elizabeth aanwezig tijdens herdenkingsdienst echtgenoot - NOS