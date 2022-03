Schade aan Formule 1-wagen Schumacher kan oplopen tot een kleine miljoen euro

Geen verrassing voor wie de crash heeft gezien. Alle hoeken van Schumachers VF-22 kregen een harde klap te verwerken nadat de 23-jarige Duitser met een vaartje van ruim 250 kilometer per uur de controle over de bolide verloor. En toen het wrak door baancommissarissen werd opgetild, viel ook de versnellingsbak er nog eens af.

De schade, zo schatte Haas-teambaas Günther Steiner, zou weleens tegen de 1 miljoen dollar kunnen lopen. Zo'n 900.000 euro dus. "De motor lijkt, kreeg ik van Ferrari te horen, nog in orde te zijn en de accu's ook. Maar de rest is kapot."

Formule 1-coureur Mick Schumacher kwam er genadig vanaf toen hij afgelopen zaterdag tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië zwaar crashte, maar zijn auto leek na de harde confrontatie met de muur langs het circuit in Djedda rijp voor de plaatselijke schroothoop.

"De hele ophanging is weg", treurde Steiner. "We hebben natuurlijk wel een pot voor onvoorziene uitgaven als deze, maar als ons dit nog een paar keer overkomt, hebben we wel een probleem."

Meevaller, als daar in dit verband nog van gesproken mag worden, is dat het reparatiebedrag niet af gaat van het toch al verlaagde budgetplafond waarmee de Formule 1-team dit seizoen geconfronteerd zijn.