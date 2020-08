Tweede keus Ajax speelt gelijk tegen Union Berlin

Ajax heeft de oefencampagne afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen Union Berlin. De door Michael Reiziger gecoachte ploeg bestond voornamelijk uit jonge spelers als Jurriën Timber en Devyne Rensch.

David Neres, terug na een blessure, Sergiño Dest en Carel Eiting waren de bekendste namen aan de kant van de Amsterdammers.

Nadat Eiting de score had geopend, maakten de Duitsers vlak na rust via Marcus Ingvartsen gelijk. Union Berlin nam vervolgens zelfs een voorsprong. Marius Bülter was de gevierde man.