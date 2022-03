FC Utrecht-trainer Kruys dankbaar voor hulp Advocaat: 'Heb hem zelf gevraagd'

"Hij helpt mij als klankbord. Ik vraag feedback aan Dick en ik bespreek dingen met Dick over hoe ik het wil aanpakken", aldus Kruys.

"Ik heb zelf gevraagd of hij wilde helpen", verduidelijkt Kruys, die blij is met de adviezen van de 74-jarige Advocaat. "Ik ben een beginnende trainer en uiteindelijk is het een ervaringsvak. Ik ben dankbaar dat ik nu trainer van Utrecht mag zijn en dankbaar dat Dick me daarin gaat helpen."

Na het ontslag van René Hake schoof FC Utrecht assistent-trainer Rick Kruys voor de rest van het seizoen naar voren als hoofdcoach. Het is voor de 36-jarige Kruys zijn eerste klus als hoofdtrainer. Dick Advocaat, een van de meest ervaren trainers van Nederland, fungeert daarom de komende tijd als adviseur.

Kruys over Advocaat als adviseur: 'Dankbaar dat Dick me gaat helpen' - NOS

Over hoe de kersverse hoofdtrainer van Utrecht het precies gaat aanpakken, wil hij nog niet veel kwijt. "Ik moet dat eerst met het elftal en met de staf bespreken", zegt Kruys.

Maar dat er iets moet veranderen bij FC Utrecht, is volgens hem wel duidelijk. "Ik vind dat we de laatste weken met weinig energie gespeeld hebben. Daar ben ik ook zelf mede verantwoordelijk voor geweest, maar dat ga ik wel proberen terug te brengen."

Europees voetbal

FC Utrecht staat op dit moment zevende in de eredivisie, een plek die recht geeft op de play-offs voor Europees voetbal. Het seizoen is voor Kruys geslaagd als Utrecht Europees voetbal haalt. "Dat is het uiteindelijke doel."

Als de club uit Utrecht volgend seizoen Europees speelt, zal Kruys zelf echter niet meer als hoofdtrainer op de bank zitten. FC Utrecht heeft namelijk aangekondigd op zoek te gaan naar een vervanger voor na de zomer.

"Ik ben blij dat er duidelijkheid is gegeven", reageert Kruys. "Het is logisch dat de club niet de tijd kan nemen om te kijken hoe ik het doe. Als er een geschikte kandidaat is, moeten ze dat zeker doen."