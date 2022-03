Twee verdachten overval distributiecentrum Bol.com opgepakt

De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de overval op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk, in juli 2020. Het zijn een 24-jarige man uit Lelystad en een 26-jarige man uit Vught.

Het is niet bekend hoe de politie de mannen op het spoor is gekomen. Er wordt alleen gemeld dat "een klein wisselend team van rechercheurs is blijven volhouden".

De daders kwamen 's ochtends bij het pand aan en bedreigden twee beveiligers. Ze zijn urenlang in het gebouw gebleven. Uiteindelijk kon een van de beveiligers een voorbijganger waarschuwen en die belde de politie. De daders ontsnapten in een vrachtwagen met een flinke buit. De beveiligers bleven ongedeerd. Het is niet duidelijk of er iets van de buit is teruggevonden.

Bij de overval waren zeker vier daders betrokken. De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten.