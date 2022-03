Defensie wil 30 procent vrouwelijk personeel in 2030

In 2030 moet 30 procent van alle werknemers bij Defensie een vrouw zijn. Nu is dat nog 16 procent, schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Hij vindt het "een goed moment" om de ambitie van "een van de grootste werkgevers van Nederland" aan te scherpen.

Defensie kampt met een fors personeelstekort en wil veel nieuwe mensen aannemen. Daar moet een veel groter aandeel vrouwen bij zitten, vindt de staatssecretaris van Defensie. Hij wil daarom "bij gelijke geschiktheid" de voorkeur geven aan een vrouw.

Van der Maat houdt er rekening mee dat de maatregelen "verschillende sentimenten" zullen oproepen in de organisatie. Hij benadrukt dat het tegen het licht houden van de eisen niet betekent "dat we inleveren op kwaliteit, maar juist verbreden, versnellen en differentiëren waar dat nodig is".

Hij gaat ervan uit dat het werken met een streefcijfer niet bij alle geledingen zal werken. Bij het Korps Mariniers, gevechtseenheden bij de Landmacht en onder technici "hebben deze ontwikkelingen meer tijd nodig", schrijft hij.