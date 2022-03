Okapi geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een okapi geboren. Het is een mannetje en hij heet Dex.

"Wij zijn erg blij dat we met de komst van Dex kunnen bijdragen aan het behoud van deze in de natuur bedreigde diersoort", zegt een woordvoerder van het safaripark tegen Omroep Brabant.

In het safaripark zijn nu in totaal drie okapi's geboren. Een jong is in verband met een internationaal fokprogramma verhuisd naar een dierentuin in Antwerpen.

Okapi's behoren tot dezelfde familie als de giraffe. Het dier komt alleen voor in de regenwouden van Congo in Afrika. Daarom wordt het ook wel een bosgiraffe genoemd.