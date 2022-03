Opnieuw moeten Australiërs evacueren vanwege overstromingen

Duizenden mensen in het oosten van Australië zijn opnieuw opgeroepen om te evacueren vanwege overstromingen. Inwoners worden verzocht om hoger gelegen gebieden op te zoeken. Eerder deze maand riep Australië de noodtoestand uit door het extreme weer. Het tij leek even te keren, maar de overstromingen nemen weer toe.

In sommige gebieden zijn er al overstromingen en de komende uren wordt er nog 300 millimeter regen verwacht. Eerder deze maand viel er al 520 millimeter regen. Daarmee was het de natste maand maart in 80 jaar.

De deelstaten Queensland en New South Wales zijn een paar weken geleden hard getroffen, er kwamen toen zelfs 21 mensen om het leven. De overstromingen hebben daar een ravage aangericht. Het water stond zo hoog dat veel huizen zijn verwoest. Veel mensen logeerden toen bij anderen of overnachtten in caravans. Ze moeten nu opnieuw alles achterlaten.

Weinig ambitie

De regering heeft nu eerder een oproep gedaan om het gebied te verlaten dan de vorige keer, en hoopt dat bewoners nu ook sneller luisteren naar de oproep om het gebied te verlaten. Ook is het leger nu ingezet. De kritiek van de slachtoffers luidde dat de regering een paar weken geleden tijdens de zware overstromingen te laat reageerde. Uren later kwam hulpverlening op gang en negen dagen later werd pas de noodtoestand afgekondigd.

Volgens experts is klimaatverandering de oorzaak van de ramp. Een verwijt van zowel de experts als de slachtoffers is dat de Australische regering te weinig aandacht heeft voor klimaatverandering. Australië zou te weinig ambitie tonen om de CO2-uitstoot terug te dringen.