Topman P&O herhaalt: 800 man ontslaan of hele bedrijf gaat failliet

Rederij P&O kan het besluit om 800 medewerkers per direct te ontslaan naar eigen zeggen niet terugdraaien, zoals de Britse regering graag wil. Dat zou onherroepelijk leiden tot de ondergang van het bedrijf, schrijft topman Hebblethwaite in een brief aan de Britse Transportminister Shapps.

"Uw verzoek inwilligen zou de opzettelijke ineenstorting van het bedrijf betekenen, waardoor nog eens 2200 banen verloren zouden gaan", stelt de topman. "Ik kan me niet voorstellen dat u dat van een werkgever verlangt."

Hij zei vorige week iets vergelijkbaars tegen een parlementaire commissie. Daar erkende hij ook dat zijn bedrijf de wet had overtreden door het besluit niet eerst aan de vakbonden voor te leggen.

Lager dan minimumloon

De Britse politiek en de vakbonden reageerden dan ook verbolgen toen de rederij anderhalve week geleden meldde 800 medewerkers per videoboodschap en op staande voet te ontslaan. Het massaontslag zou nodig zijn om het bedrijf in een klap weer financieel gezond te maken.

In de plaats van de vaste werknemers wil P&O buitenlands uitzendpersoneel inhuren, waardoor het onder het Britse minimumloon zou kunnen uitkomen. Dat staat vanaf komende maand op 9,50 pond per uur (ongeveer 11,25 euro), terwijl de uitzendkrachten maar 5,50 pond verdienen. Volgens het bedrijf werkt het ook zo in andere delen van de wereld.

Of het plan van P&O slaagt, is de vraag. De regering van premier Johnson wil reders die aanmeren in Britse havens verplichten het personeel het Britse minimumloon te betalen. Nieuwe wetgeving moet dat gaan regelen.

De veerdienst vaart onder meer tussen Rotterdam en Hull en tussen Dover en Calais.