MotoGP-coureur Márquez ziet dubbel en moet GP van Argentinië schrappen

Hij heeft acht wereldtitels op zijn naam staan, waarvan zes in de MotoGP, maar de laatste jaren wil het niet erg vlotten met de Spaanse motorcoureur Marc Márquez. Fysieke problemen stonden de aflopen twee seizoenen nieuwe successen in de weg en ook dit jaar kent een valse start: hij zal komend weekeinde ontbreken bij de Grote Prijs van Argentinië.

De 29-jarige Márquez moest ruim een week geleden de GP van Indonesië ook al overslaan nadat hij bij een val in de warming-up een hersenschudding had opgelopen. Op de terugreis kreeg de Catalaan vervolgens problemen met zijn zicht.

Een oogarts constateerde diplopie: de coureur zag dubbel. Geen nieuw euvel: Márquez miste de laatste twee grands prix van vorig seizoen vanwege hetzelfde probleem en ook toen had hij kort daarvoor aan een crash een hersenschudding overgehouden.

Laatste winnaar

Hoewel het sinds de eerste diagnose na de val in Indonesië beter gaat met Márquez, is er vast een streep gehaald door een start in Argentinië. Daar was hij in 2019 de laatste winnaar, voordat de coronapandemie de motorracerij in 2020 en 2021 dwarszat.

Wie de Honda-coureur gaat vervangen op het Autódromo Termas de Río Hondo, is nog niet bekend. De volgende grand prix is al een week later in de Verenigde Staten.

Márquez veroverde tussen 2013 en 2019 zes keer de wereldtitel in de MotoGP, maar kwam door een gebroken arm in 2020 maar één keer in actie en moest vorig jaar vier van de achttien races aan zich voorbij laten gaan.