Reders vrezen tekort aan bemanningen door oorlog Oekraïne

Vaak werken Russen en Oekraïners samen op hetzelfde schip. En ondanks de oorlog zijn er op dit moment niet of nauwelijks spanningen tussen beide groepen. "Ik was op een schip met een gemixte bemanning van Russen en Oekraïeners en die hadden de afspraak gemaakt: we praten niet over wat er in ons thuisland gebeurt. De sfeer was er gelukkig goed", aldus inspecteur Aswin Noordermeer van de Internationale Transportvakbond (ITF).

Helderheid

Om de Oekraïense zeelieden te helpen, doen reders er alles aan om hun personeel uit het oorlogsgebied te halen en onder te brengen op een veilige plek. Inmiddels zijn er zo'n twintig Oekraïense familieleden van zeevarenden naar Nederland gehaald. Ze worden opgevangen in Zeeland.

Directeur Koster van de KVNR: "In praktische zin zorgen reders ervoor dat zeevarenden en hun families die naar Nederland toe komen, hier worden opgevangen. Ze huren vakantieparken en stellen hun eigen huizen ter beschikking. Dat gebeurt gelukkig in veel meer Europese landen."

Van alle goederen wordt 90 procent via zee vervoerd. De KVNR riep de Nederlandse overheid en de EU deze week op om meer helderheid te geven over de sancties die de scheepvaart en bemanningen raken. Zo liggen er bijvoorbeeld nog steeds Nederlandse schepen in de haven van Sint-Petersburg.