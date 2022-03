Petitie tegen WK in Qatar overhandigd aan KNVB, bond voelt niets voor boycot

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de voetbalbond nam de petitie in ontvangst. Zij vindt het geen goed idee om het evenement te boycotten of te verplaatsen. "De KNVB heeft er nooit een geheim van gemaakt dat we totaal niet achter de toewijzing stonden. Maar wij overwegen geen verplaatsing van het WK uit Qatar." Volgens haar is er voor gekozen om mee te doen aan het toernooi "en ook echt maatschappelijk impact te hebben".

Het is niet voor het eerst dat De Jonge in actie komt tegen de locatie van een WK. Samen met onder anderen Bram Vermeulen voerde hij actie tegen het WK van 1978 in Argentinië. Met de leus 'Bloed aan de paal' vroeg hij aandacht voor de mensenrechtensituatie in het land dat toen onder bewind stond van een militair dictatoriaal regime.

De initiatiefnemers willen dat de KNVB zich uitspreekt over verplaatsing van het WK naar een ander land. De Jonge liet eerder in een interview met Trouw weten dat hij niet verwacht dat het besluit om het WK in de oliestaat te organiseren nog wordt teruggedraaid, maar dat de petitie mensen de kans geeft om hun stem te laten horen. Hij noemt het besluit om het WK te organiseren in Qatar "een station dat al vele malen is gepasseerd".

Actievoerders hebben de KNVB in het Olympisch Stadion in Amsterdam een petitie aangeboden tegen het WK in Qatar. De petitie werd door ongeveer 20.000 mensen ondertekend. De petitie werd gestart door Freek de Jonge in samenwerking met het voetbalblad Panenka en het Comité Cancel Qatar 2022.

Het WK in Qatar wordt dit jaar gehouden vanaf 21 november. Op de uitverkiezing van Qatar is al vanaf het begin veel kritiek. Zo bleek de toewijzing volgens de FBI het resultaat van omkoping van een deel van het uitvoerend comité van wereldvoetbalbond FIFA en moest de voetbalkalender worden omgegooid omdat het in de zomer te warm is in het land voor een toernooi. Maar het grootste bezwaar kwam van mensenrechtenorganisaties die onder meer kritiek hebben op de slechte positie van vrouwen in het land en de werkomstandigheden voor gastarbeiders. Volgens The Guardian zijn in aanloop naar het WK duizenden arbeidsmigranten om het leven gekomen.

Mede-initiatiefnemer van de petitie Jurryt van de Vooren ziet de petitie ook als een manier om te voorkomen dat er weer een groot evenement wordt georganiseerd in Qatar. "Er gaat rond dat Qatar een bid wil doen op de Olympische Zomerspelen 2036", zegt hij. De spelen van 2028 en 2032 zijn allebei al elf jaar van tevoren vastgesteld, dus dan zou Qatar al in 2025 officieel een bid moeten doen. Dus als je niet wilt dat er weer 6500 arbeiders van de steiger vallen, dan zijn we nu wel heel erg op tijd."

Geen voorstander

Vorige week liet bondscoach Louis van Gaal weten dat ook hij geen voorstander is van een WK in het land. "Ik vind het belachelijk dat het WK daar is", zei hij op een persconferentie in Zeist. "Dat we in een land spelen om 'het voetbal daar te ontwikkelen', zoals de FIFA dan zegt, dat is al bullshit. Het gaat gewoon om geld en om commerciële belangen bij de FIFA."

Hoewel de KNVB dus zegt niet achter de toewijzing van het WK aan Qatar te staan, zei bondsvoorzitter Just Spee in 2020 tegen NRC het goed te vinden dat het WK in Qatar is. Hij ziet het toernooi als een aanleiding om werkomstandigheden in het land te verbeteren. "De werkomstandigheden voor gastarbeiders zijn al verbeterd. Is het ideaal? Nee. Maar zonder WK was het waarschijnlijk nog altijd een vorm van slavernij geweest."

Nederland maakt samen met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden en Zwitserland deel uit van de UEFA-werkgroep die zich in samenwerking met de FIFA richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar.