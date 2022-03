Twintig boetes voor lockdownfeestjes van Britse regering

De politie in Londen heeft twintig mensen een boete opgelegd die ten tijde van de lockdown feestjes hielden in onder meer Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Mogelijk volgen er nog meer boetes, het onderzoek van de politie loopt nog. De politie heeft meer dan honderd mensen die aanwezig waren tijdens een of meerdere feestjes een vragenlijst gestuurd over de feestjes en getuigen gehoord.

Wie de boetes hebben gekregen, heeft de politie niet bekendgemaakt. Ook is onbekend voor welke van de twaalf onderzochte bijeenkomsten de boetes zijn opgelegd. Mocht de Britse premier Boris Johnson zelf een van de ontvangers zijn van een boete, dan zal dat bekendgemaakt worden, zei zijn kantoor eerder.

Op verschillende momenten tijdens de pandemie werden er in overheidsgebouwen borrels of feestjes georganiseerd, soms met tientallen of wel honderd mensen, onder wie medewerkers van Johnson. Johnson zelf was ook bij enkele bijeenkomsten aanwezig. Op de momenten van de bijeenkomsten golden er strenge coronaregels in Engeland.